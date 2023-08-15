曾說每個台灣家庭都應該分配步槍的美國共和黨總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）又有驚人之語，他近日表示，如果他當選，將保衛台灣免於中國大陸入侵，但只直到2028年美國擁有半導體自主能力為止。

福斯新聞（Fox News）報導，38歲的拉馬斯瓦米近日接受廣播節目「修伊特秀」（The Hugh Hewitt Show）專訪，他被問到將如何重建日益衰敗的美國海軍時，強調美國需要半導體。

他說現階段美國最大的利益問題確實與台灣有關，坦言美國人如今的現代生活很大一部分是因為有台灣，「要不是全球半導體供應鏈，特別是台灣的尖端先進半導體，我們不會有現代生活」。但正因為依賴台灣，反而凸顯了美國的「巨大弱點」，尤其全球進入了他認為北京可能在接下來10年內併吞台灣的時期，「這是我們面臨的真正威脅，而我們海軍的弱點，或海軍能力的弱點，是可能導致這種情況更可能發生的大弱點之一」。

拉馬斯瓦米被問道如果北京打算侵略台灣，他是否會「開第一槍」，他暗示這取決於美國是否已經實現「半導體自主」。

他說他的第一任期目標是帶領美國走向半導體自主，任期間美國的對台「戰略模糊」策略將轉為「戰略清晰」，他會對北京清楚表明不能對台行動，我們會每月派遣一艘部署在日本的驅逐艦穿越台灣海峽，他認為這將會對北京傳遞不要冒險的強烈訊號，稱戰略清晰在這部份實際上幫了美國。

拉馬斯瓦米也認為印度是能防衛台灣的軍事盟友，並拋出「每個台灣家庭都該配槍」、「訓練他們如何用槍」的想法。

他說一直到第一任期結束的2028年，如果美國的表態夠嚴肅，「中國將不會有理由侵略台灣」，不過他也指出，一旦美國達成半導體自主，承諾會改變。

當被主持人問道，北京是否應該根據他會在解放軍「2028年前入侵台灣時擊沉中國船隻」的立場來評估時，拉馬斯瓦米說他將會盡全力確保北京不要招惹台灣，不過他也補充說：「這項承諾只到2028年，屆時我已經帶領美國實現半導體獨立，我們不會冒著危及美國人性命的戰爭風險。」

當被主持人問道他是否向北京傳遞如下訊息：「如果你在半導體獨立前發動攻擊，我會參戰，包括攻打中國大陸，在那之後你可以拿走台灣，所以你只要等到2029年就能擁有台灣？」

拉馬斯瓦米強調他想當下任總統，因此他非常謹慎地用字，他清楚表明，直到美國取得半導體獨立、他的第一任期結束前，北京不該招惹台灣，「在那之後，我們對台灣的承諾、以及我們有意涉入軍事衝突的承諾將會改變，因為這在理性上才符合我們的利益，這是誠實的，這也是事實…」。