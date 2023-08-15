台中市豐洲科技工業園區一、二期開發，分別在原台中縣及合併後的台中市時期辦理徵收作業，兩期民眾領取到的補償金差很大，考量民眾權益，市府訂定豐洲二期補償自治條例，去年遭議會退回，日前經發局參彩民眾意見並蒐集其他縣市查估規定進行條例修正後，15日經市府市政會議通過，將2次送議會審議。

市長盧秀燕表示，豐洲一、二期用地徵收的地上物拆遷補償標準不一，是因為剛好在台中縣市合併前、後，是尷尬期，使得適用標準產生灰色地帶，但政府體制的轉變不是人民的過錯，為了不讓民眾受害，市府依照立法案例，這是唯一的一件。

經發局指出，豐洲二期內土地皆為公有，其中市有土地承租者15人、國有土地承租戶91人，另無租約但有繳納使用補償金人數計12人，經估算，若豐洲二期地上物拆遷補償自治條例順利通過，因拆遷補償成數及遷移費等補償成數都比之前的規範高，再加上物價指數增幅等情況，補償金額約增加6616萬元。

該自治條例於110年啟動制定程序，去年6月首次送議會審議但遭退回，之後當地民眾2度陳情，經發局今年2月再度召開公聽會，經發局表示，精彩納民眾意見後修正原條例，將建築物拆遷補償、工廠設備遷移費、農作改良物、水產養殖物及畜禽類等項目納入物價調整機制，並以民國100年物價指數為基準，預估總補償金額達1.1億元，將於下月送議會臨時會審議。