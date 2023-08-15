這是齊柏林歷年展出作品最多的一次！從60萬張空拍照片中精挑細選，把空拍台灣橫跨25年的心血、紀錄，擷取最精華部分，在《看見台灣10周年攝影巡迴展》裡，以沉浸式氛圍展出，透過五感體驗，重新認識齊柏林與台灣。

2013年《看見台灣》上映時，改變的不僅是民眾對台灣的印象、想像和行為，更引發政府、學界、企業、民間組織團體展開跨領域對話，推動環保政策。今年是《看見台灣》上映10周年，齊柏林基金會籌劃《改變的力量—看見台灣10周年攝影巡迴展》，8月15日在松山文創園區一號倉庫登場，並將陸續在9月、11月，分別於高雄駁二藝術特區、台中文資園區展出。

60萬張空拍照精華，去蕪存菁一次展出。（齊柏林基金會提供）

攝影展劃分3大展區，一進場就被空拍影片震撼，走入齊導的飛行時光軌跡；旋翼視覺概念，感受齊導當年在空中翱翔前進；最後看見被染上顏色的河流，喚醒內心省思，看見台灣環境的改變與未來。

齊柏林基金會董事長歐晉德表示：「面對愈發嚴峻的環境挑戰，我們希望在《看見台灣10周年攝影巡迴展》，繼續帶大家看見台灣土地的故事，延續這份感動的力量，守護環境、永不停息。」

作為台灣影史上最賣座的紀錄片，《看見台灣》讓更多人認識自己的家園。基金會自2018年成立以來，以「永續、扎根、傳承、志業」為使命所在，建立「齊柏林空間」、推廣全齡環境教育，希望啟發更多人對環境保護的意識。

本次展覽分為台北場、台中場、高雄場，採免費入場，展期活動至12月25日，可望吸引逾25萬人觀展。