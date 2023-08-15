新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元新台幣，台北地檢署昨（14）日偵結，依貪污等罪起訴高虹安。對此，臉書粉專「漂浪島嶼--munch」認為，高虹安就是「瘋貪」，小錢也不放過，一旦違法私用罪責難逃，且更重要是褫奪公權的失去市長職務，也是最強政治後座力。

漂浪島嶼今在臉書提到，高虹安不就是找人頭領薪水然後完全私吞的「人頭詐領」，這是一般民代常犯且必定判刑的案件。高虹安觸犯的是「名目詐領」，就是實際有請人也有工作，但是看見扣除員工薪資，還未到立院薪資補助上限，於是讓每人報好報滿，補助金都領出，將所得扣掉每個人談好的本薪，多出的部分就以捐出名義，成為公積金，作為私人用途。

漂浪島嶼直言，這就是一般常見的「沒有實報實銷」，如同過去國務機要費，公款未公用，員工薪資當成私人零用金。高虹安若要脫罪，漂浪島嶼認為，高必須證明每位員工薪水就算領到滿，然後員工完全是自願捐出，才可能公款變私錢，免除貪污之罪。

「46萬不算多，高紅安就是『瘋貪』，小錢也不放過」，漂浪島嶼表示，公款公用，一旦違法私用，錢少也是貪，罪刑可輕，罪責難逃，更重要是褫奪公權的失去市長職務，也是最強政治後座力。