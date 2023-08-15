彰化縣將舉辦半線盃及卦山盃等少棒青少棒賽事，總計有128場賽事將熱血開打。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

為推廣棒球運動，彰化縣政府將舉辦「第一屆半線盃社區少年棒球錦標賽」與「第十五屆卦山盃全國少棒青少棒錦標賽」，將有全國88支隊伍的好手熱血參與，其中半線盃有32場次賽事，卦山盃有96場次賽事，總計128場次的球賽將接力開打。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣卦山盃全國少棒青棒錦標賽至今已有15年之久，今年頂新和德文教基金會捐贈50萬元，首度在南彰化首辦半線盃社區少棒賽，期望藉由辦理棒球賽事，增加運動選手比賽經驗，提升棒球技術水準，也期望拋磚引玉，讓更多企業一起支持棒球運動。

第一屆半線盃社區少年棒球錦標賽將於8月19日、20日、26日、27日分別在永靖簡易棒球場、員林壘球場、溪州壘球場等球場登場，共有16隊參與，開賽當天在永靖簡易棒球場同時舉辦嘉年華活動，由永靖鄉共好協會結合在地美食設攤，也邀請味全龍球星辦理棒球小教室活動。

第十五屆卦山盃全國少棒青少棒錦標賽將在9月9日至17日分別在八卦山棒球場、永靖簡易棒球場、延和棒球場、員林棒壘球場等球場舉行，共有72隊參與。

彰縣府近年來推動棒球運動，培育出許多優秀選手，如在今年2月加入美國職棒奧克蘭運動家隊的彰化藝術高中校友沙子宸，還有在中華職棒中發光發熱的富邦悍將江國豪及郭泰呈、味全龍陳冠偉、中信兄弟林志綱，以及今年剛加入富邦悍將的李祐賢。

縣政顧問林華韋教練說，彰化縣棒球運動已經打下一個非常好的基礎，彰藝中近年來已經打出一些成績了，還可以更上一層樓，棒球活動要成功需要很多人一起來參與，期待彰化縣能夠出現更多傑出的棒球運動員，不僅是進到中華隊職棒中，更要遠渡重洋，為國爭光。