桃園一名邱姓替代役男多次無故擅離職役，曠職累計逾7日，時數共高達196小時，後依違反《替代役實施條例》第52條移送法辦。被告邱男雖於偵查中供認不諱，但桃園地院最終仍認定他無故擅離職守累計逾7日罪，判處拘役40日，得易科罰金。全案可上訴。

根據判決書，20歲的邱男為桃園市111年第W240梯次替代役役男，於2021年12月6日應徵集後，在桃園市政府楊梅區公所服替代役職役。

邱男在明知替代役役男服勤期間，應依規定執行職役、不可任意擅離職役的前提下，卻仍於今年2月3日至2月6日、2月10日、2月15日到2月20日期間多次因為無故擅離職役，逾7日、累計時數達196小時，因此依違反《替代役實施條例第52條》移送法辦。

桃園地院經審理，審酌邱男身為替代役男，不願善盡服兵役之義務，無故擅離職役，所為實有不該。法官兼衡其犯罪動機、知識程度、生活狀況、犯後態度等情狀，最終判處拘役40日，得易科罰金。全案仍可上訴。