桃園中壢樂齡中心開學，市長張善政鼓勵長輩樂而忘齡。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區樂齡學習中心15日舉辦開學典禮，桃園市長張善政參與活動，鼓勵長輩們快樂學習，活出精彩人生。他也說，桃園市老人福利以落實3節及重陽節禮金加碼500元，未來將持續精進提升樂齡授課品質，也會在教室設備方面加強改善。

張善政指出，中壢區樂齡學習中心成立長達15年，多年來辦學成效越來越好，讓長者快樂學習、樂而忘齡，也具備「活到老、學到老」的精神，今年第2學期開學，開設40門課，預計招收1200位長者，是非常難得的機會，歡迎長輩們呼朋引伴一起來上課。他也說，期盼透過推動樂齡教育，讓長者培養自我專長，也可以跟晚輩打成一片，在老人福利方面，前陣子市府已經把三節及重陽節禮金調高500元，要在質的方面求精進，像是授課老師及教室設備方面都會持續改善。

市府教育局表示，桃園市高齡人口比率已達14.35％，且逐年增加中，桃園市府非常重視高齡者的教育及福祉，為推動樂齡教育，提供高齡者學習與交流的平台，於桃園每一區開設樂齡學習中心，讓55歲以上民眾參與學習課程，也為長者提供社交環境，增添生活的樂趣和品質。