台東海岸線南北相距176公里，是全台最狹長縣市，但唯一大眾運輸系統公車約1小時1班，民眾以自行開車或騎車為主，為了提供無車族更省錢便利的交通方式，東海岸國家風景區管理處與Dauding共行合作推出共乘東海岸APP，透過網路平台媒合，除了做為一般叫車預約外，也能共乘落實減碳。
東海岸月光海音樂會每場次都吸引逾千觀眾前往，部分觀眾卻因公車班次關係，音樂會還沒結束就得趕搭末班車，否則就得搭乘計程車返回市區，車資約千元起跳，對於外國遊客來說更是便利性不足。
東海岸國家風景區管理處長林維玲表示，近年透過執行觀光圈而進一步了解發展困境，海岸線觀光最大的問題就是交通，由於大眾運輸系統比較少，如果遊客要去叫車，或者1、2個人來旅行的話，所需的交通費非常高。
林維玲說明，東管處與Dauding共行合作開發共乘東海岸line平台媒合系統，民眾可以使用線上預約叫車服務，更可以透過媒合找到共乘的夥伴，除了計算各自的里程數、線上扣繳分攤車資，也讓東海岸旅遊更方便，減少車次達到減碳效果。
東管處強調，共乘系統確認行程後，就會顯示合作司機的姓名及聯絡方式，以確保旅客的安全，民眾只要透過手機加入「Dauding共行」LINE官方帳號好友，點擊下方選單即可進入「共乘東海岸」預約系統，目前開放當日90分鐘後至30日內的預約時間，此外，APP會依據每位乘客的里程數，即時試算分攤車資後線上支付。
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