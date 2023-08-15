由東管處主辦的東海岸月光海音樂會每場次都吸引超過千名觀眾前往，交通問題也因此受到重視。（蔡旻妤攝）

東海岸國家風景區管理處與Dauding共行合作推出共乘東海岸APP。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

東海岸國家風景區管理處與Dauding共行合作推出共乘東海岸APP。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

由東管處主辦的東海岸月光海音樂會每場次都吸引超過千觀眾前往。（蔡旻妤攝）

台東海岸線南北相距176公里，是全台最狹長縣市，但唯一大眾運輸系統公車約1小時1班，民眾以自行開車或騎車為主，為了提供無車族更省錢便利的交通方式，東海岸國家風景區管理處與Dauding共行合作推出共乘東海岸APP，透過網路平台媒合，除了做為一般叫車預約外，也能共乘落實減碳。

東海岸月光海音樂會每場次都吸引逾千觀眾前往，部分觀眾卻因公車班次關係，音樂會還沒結束就得趕搭末班車，否則就得搭乘計程車返回市區，車資約千元起跳，對於外國遊客來說更是便利性不足。

東海岸國家風景區管理處長林維玲表示，近年透過執行觀光圈而進一步了解發展困境，海岸線觀光最大的問題就是交通，由於大眾運輸系統比較少，如果遊客要去叫車，或者1、2個人來旅行的話，所需的交通費非常高。

林維玲說明，東管處與Dauding共行合作開發共乘東海岸line平台媒合系統，民眾可以使用線上預約叫車服務，更可以透過媒合找到共乘的夥伴，除了計算各自的里程數、線上扣繳分攤車資，也讓東海岸旅遊更方便，減少車次達到減碳效果。

東管處強調，共乘系統確認行程後，就會顯示合作司機的姓名及聯絡方式，以確保旅客的安全，民眾只要透過手機加入「Dauding共行」LINE官方帳號好友，點擊下方選單即可進入「共乘東海岸」預約系統，目前開放當日90分鐘後至30日內的預約時間，此外，APP會依據每位乘客的里程數，即時試算分攤車資後線上支付。