陽明交通大學文化研究國際中心舉辦文化研究學會（ACS）2023夏季學校，為ACS假日學校首次於亞洲地區舉行，有多達100位來自17個國家的專家學者及青年學子，共同聚焦探討21世紀的殖民結構，討論在疫情打擊下全球所面臨的各種社會不平等議題。

身為地主的陽明交大文化研究國際中心，15日帶領與會成員在地田野活動，前往新竹峨眉鄉參觀有機農場認識當地稻鴨共生、有機耕作和水圳文化，另外也到北埔鄉了解客家聚落拓墾歷史與傳統民居文化。

陽明交大指出，Covid-19大流行剛開始時，全球各地一片混亂，口罩荒、搶購物資，甚至有亞洲臉孔在西方國家被歧視，因此活動也聚焦探討疫情打擊下，全球所面臨的各種人口遷移、跨國移工、環境危機、藝術介入等社會不平等議題。

活動中一場圓桌論壇就討論了關於疫情期間美國陷入個人防護裝備的嚴重短缺時，一群亞裔美國女性成立了互助組織Auntie Sewing Squad，自發縫製口罩提供給有需要的人。除了從公共衛生的角度上有莫大的意義外，也透過團結、關愛、身體力行的勞動與社會上對移民、剝削和種族性別的壓迫對話。

另一項疫情期間廣被關注的議題，就是疫情更進一步推動平台經濟的急速發展後，衍伸出來在菲律賓、印度和其他全球南方（Global South）等地的問題，如線上平台勞工的權益保障、遠端工作提供的服務、假新聞的傳播、詐騙集團的運作模式、非法數位借貸程式等。

活動過程中，也探討了香港少數族裔人士在食物外送平台做零工的情況。在演算法商業運行模式下，一些工作的門檻降低，接案的彈性也增加了，似乎對零工勞工來說是件好事，但是同時也讓他們受到更多控制與監控。

當這些勞工是少數族裔時，牽涉的議題就不單是平台經濟和零工工作所帶來的不穩定性，還有他們所面對的有形或無形的種族歧視，如何使這種不穩定雪上加霜。疫情至今，台灣外送平台的高使用率也引伸出不少討論，因此「種族勞工主體性」的討論並不局限於香港，台灣、亞際地區（Inter-Asia）的移工議題也同樣適用。