桃園市社區治安研習觀摩活動今在觀音區登場，桃園市長張善政出席表揚5度獲選全國標竿社區殊榮的觀音樹林社區守望相助隊，可謂桃園之光，鼓勵各社區再接再厲。警察局長吳坤旭表示，明年起至2026年將編列經費採購守望相助隊制服、皮鞋等，提供隊員更新裝備。

張善政表示，觀音樹林社區守望相助隊在分隊長姜天朝及樹林里長黃文章帶領下，獲內政部2023年全國治安標竿社區，更已5度獲內政部評選為治安績優示範社區、5度獲選為全國標竿社區，可說是社區楷模、桃園之光，盼藉今日經驗分享，鼓勵各社區再接再厲，讓桃園社區治安更上層樓。

張善政今也表揚八德區陸光里、平鎮區南勢里、蘆竹區新興里、平鎮區金星里，都獲得內政部評鑑績優相關獎項。他表示，獲獎代表社區與里長平日的辛苦都得到認可，鼓勵其他社區能向獲獎社區學習，感謝所有守望相助隊在夜間付出辛勞，維護社區安寧。

吳坤旭指出，市府支持守望相助隊相關業務，今年度編列1億1734萬元，其中包括警察局6784萬元與各區公所4950萬元，預算較去年增加350萬元。此外，2024至2026年將逐年逐項分別編列預算，採購守望相助隊制服及皮鞋等，總經費約9125萬元，提供隊員更新裝備，符合協勤民力執勤需求。

據統計，桃園約有150隊社區守望相助隊，人數超過1萬人，市府編列預算支持，經費大多用於每年的考核補助費，以考核成效及獎勵制度勉勵社區，同時以首年補助扶植新成立的隊伍，今年增加預算則是預估補助新隊伍，鼓勵民眾參與協勤民力，共同維護社區治安。