微熱山丘「水果月餅禮盒」，850元。（微熱山丘提供／朱世凱台北傳真）

微熱山丘中秋限定「鳳梨奶黃月餅」以經典鳳梨醬搭鹹香奶黃，層次豐富卻不衝突。（微熱山丘提供／朱世凱台北傳真）

中秋吃月餅的習俗加上國門開放，讓伴手禮市場粗估達30億商機，隨數位時代來臨，月餅禮盒除講究美味，包裝也玩創意搶攻青世代的心。以鳳梨酥聞名的「微熱山丘」推全新「中秋雙層禮盒」，除了吃得到招牌烘焙品，還能品嘗中秋限定鳳梨奶黃月餅及紅玉蘋果月餅，同時祭限時折扣及滿額免運刺激買氣。

微熱山丘預購限定新品「中秋雙層禮盒」，外盒設計沿用經典牛皮紙盒，主視覺的熱氣球訴說跨越地域限制傳遞美好滋味，打開一看，上層的「鳳梨奶黃月餅」，內餡使用經典鳳梨醬搭鹹香奶黃，酸甜鹹香滋味混合鳳梨天然纖維口感，層次鮮明；「紅玉蘋果月餅」則以日本青森紅玉蘋果作內餡，結合台灣烤地瓜交織出和諧溫潤感，兩種餅皮皆有獨特花紋設計；下層則是經典鳳梨酥及蘋果酥，感受品牌招牌滋味外，厚禮數也更顯誠意。

品牌順應中秋雙層禮盒推限定布提袋，以品牌精神「From Fruits To Delights」交織成台灣島造型。即起中秋限定禮盒預購開跑，31日前預購並指定9月1日至9月23到貨，「水果月餅禮盒」優惠價765元、「鳳梨酥月餅禮盒」優惠價585元，其餘品項單筆訂單金額滿萬享9折；另單筆訂單金額滿2000元享免運。