65歲資深媒體人陳文茜近年飽受疾病之苦，曾罹患肺腺癌初期、敗血症、腦部疾病、蜂窩性組織炎等4種重病，更多次休克差點身亡，甚至規劃好自己設計的葬身之處。15日深夜她寫下罹患腦部病變休克後800天的心得，當初以為活不過兩年，想不到創下美國病歷資料的最長存活紀錄。

陳文茜自封800壯士，寫下腦部病變休克後800天的感想，感謝大家幫助她撐過了最痛苦的疾病谷底，「我曾經以為我度不過兩年，這是我的疾病，美國病歷資料的最長存活紀錄。」她透露已寫好遺囑，都安排好毛小孩之後由誰收養，「我不曾忘記，那些孩子，在我敗血症最痛苦的時候，如何忠心耿耿陪著我，安靜守在我的身邊。我將每一個孩子都當成生命的禮物，抱著他們在懷裏，有如擁有一個希望。」

陳文茜回憶過去有段時間，她既悲觀又對生命感到無能為力，但為了毛小孩，強烈地希望自己能熬過去，直到天長地久結束的那一天，而現在的陳文茜，逐漸變得較為樂觀，「800個日子之後，時間、疾病，歷錬了我的心志。我愈來愈相信自己可以撐過這場疾病，只要我夠小心，夠努力不懈。」

陳文茜進一步表示：「依據美國醫師寄來的新處方藥物，我已經戒掉兩個台灣副作用強的兩個重藥，只剩慢慢降下類固醇。停止類固醇的那一天，我會在花園烤肉，犒賞我的孩子們。並且對自己說一聲：Happy birthday.（重生節快樂）」