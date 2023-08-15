新竹縣長楊文科掌舵縣政已逾4年半，15日有網路民調調查顯示，楊文科所推的13項政策均獲高度肯定，總體平均支持度破8成，最獲民眾肯定的前5項政策皆超過87％滿意度，排名第一的是「聰明營養午餐」，滿意度高達91.5％。

楊文科表感謝新竹縣近幾年施政獲得鄉親肯定，縣府團隊不會以此為滿足，會抓緊時間繼續努力，打造幸福健康的宜居城市，以拚經濟、重文教、享福利、樂安居的主軸，實現「科技首都‧幸福竹縣」的智慧城市。

民調顯示，新竹縣鄉親對楊文科在「經濟與就業」、「教育與文化」、「地方建設」、「社會福利及醫療衛生」、「環境保育」等五大範疇中的13項政策給予高度肯定，最受青睞前五名分為「聰明營養午餐」、「運動場館設施」、「社福及醫療建設」、「開源節流」，及「擴大招商引資」。

新竹縣國中小免費營養午餐政策已有20多年，楊文科去年2月推動「聰明營養午餐」，透過加入魚類、堅果類、五穀類、深色蔬菜等食物，讓學童吃得更健康，滿意度高達91.5％，顯示教育與學習環境是縣民非常關心的政策。

「運動場館設施」滿意度88.4％排名第二，包含湖口王爺壟運動公園、學校風雨球場與8月開工的竹東全民運動館等，獲鄉親支持。排第三的「社福及醫療建設」，完成竹縣首座「綜合社福館」，營造友善育兒環境，新埔鎮及橫山鄉成立社區心理衛生中心、新建湖口鄉衛生所，提供民眾完善醫療與社福服務。

「開源節流」方面，AI智慧園區吸引135億民間投資的開源作為，及將債務占比由49％大幅降至約21％的節流措施。「擴大招商引資」部分，透過BOT方式與民間合作，打造竹北大遠百及五星級享平方電影院。

民眾最關心的交通問題，新竹縣實施竹北交流道等智慧交控系統，成功縮短18％通勤時間，獲得86.4％縣民的支持；竹北、竹東、新豐、湖口地區共設100個YouBike2.0站點、「桃竹竹苗生活圈TPASS通勤月票」規畫方案等，獲得85.9％滿意度。

整體而言，楊文科13項政策平均支持度達8成以上，顯現他實事求是、高執行力的特質，也是獲鄉親肯定的重要原因。