有關日本政府有意將存放在福島第一核電廠內的「核處理水」排放入海，遭韓國網路媒體報導「大幅超過處理水的放射性濃度」，日本政府外務省今天以毫無事實根據予以駁斥。

日本放送協會（NHK）報導，外務省表示，韓國網路媒體8月14日揭露一份「公務電報」（公電），並報導內容為「因為大幅超過處理水的放射性濃度，正在評估藉由更換壓艙水（ballast water）加速稀釋以符合安全標準」。

外務省對此已在官網等處駁斥說，「被視為公電的文件是偽造的，內容毫無事實根據」。

這間韓國網媒今年6月也曾報導「日本政府捐贈高額政治獻金給聯合國國際原子能總署（IAEA）」，當時也遭外務省正式反駁。

外務省國際原子力協力室表示，散布具有惡意的假情報是對民主的威脅，也嚴重傷害了災區民眾感情，他們堅決反對，並強調未來會持續基於科學根據努力對外宣傳。

日本內閣官房長官松野博一今天在內閣會議後記者會上說，散布不擇手段帶有惡意的假情報，除了威脅作為社會基礎的自由與民主的普遍價值，也嚴重地傷害了努力重建的災區民眾感情，「日本政府堅決反對假情報及散布假情報」。

另一方面，有關中國國營媒體針對「核處理水」排放入海計畫展開反對活動，松野說，中國內部存在著發布與事實相反內容的情況，日方在每次進行反駁同時，也強烈要求希望基於科學根據進行討論，「我們會努力深化適當理解」。

日本東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

日本政府日前提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估具體的「核處理水」開始排放入海時間。