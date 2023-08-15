受到訂單不順、庫存增加等影響，據勞動部第四季人力需求調查指出，製造業第四季人力淨需求為1萬6630人、創近12季新低，與此同時，內需的「住宿及餐飲業」、「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」、「藝術、娛樂及休閒服務業」及「營建工程業」與卻皆創下史上同期新高的7731人、2947人、508人及4100人

據調查顯示，工業部門人力需求淨約增加2萬1000人，其中製造業共淨增1萬6630人、為所有行業中最高，其中以電子零組件製造業、金屬製品製造業及機械設備製造業分別淨5000人、3000人及1000人較多，但仍是近年同期低點。勞動部統計處處長梅家瑗表示，受到產業鏈庫存持續調整，終端市場需求仍疲，全球景氣復甦延緩，持續抑制我國外貿表現，致使以外銷為導向的製造業招募人力較保守。

與此同時，服務業淨約增3萬1000人，以連續4季高於工業部門，又以住宿及餐飲業淨增加8000人最多，梅家瑗說，主要受到疫後人潮動能釋放，國內消費強勁帶動，事業單位仍有一定水準人力增補需求，導致人力招募續處高檔。

至於製造業是否會走到大裁員？梅家瑗認為，目前還是缺工時代，事業單位不會因為短期不景氣而資遣勞工，以防止未來訂單增加需求。