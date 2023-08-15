台灣已是高齡社會，隨著年紀增長，心臟瓣膜會增厚鈣化而失去正常開闔功能。當膜狹窄無法正常打開，心臟就無法有效將血液送出，病患恐有致死可能。一名86歲女士，工作時長感覺呼吸困難，因過去曾做過主動脈瓣置換手術，手術風險極高，經長庚團隊進行「經導管主動脈瓣膜置換術」後，7天就平安出院。

林口長庚醫院心臟血管內科系主任謝宜璋指出，主動脈瓣膜是負責控制心臟將血液送出的閘口。心室收縮時，主動脈瓣膜會打開讓血液順利送出；舒張時，瓣膜會關閉防止血液回流。主動脈瓣膜狹窄常見原因是自然老化而造成的心臟瓣膜鈣化及退化，一般較常發生在70至80歲左右，便會開始出現不同程度的瓣膜退化。

謝宜璋表示，如瓣膜狹窄無法正常打開，心臟就無法有效將血液送出，供應身體各個器官的養份，也因為血液送不出去，心臟需要更賣力工作，才能提供足夠的血液至全身，使得心臟常常處在過勞狀態，慢慢失去功能。這些患者常見症狀為昏倒、胸痛、呼吸困難，而一旦發生症狀，平均壽命將落在2年～5年不等，甚至有猝死可能。

因此，一旦主動脈瓣膜開口小於1.0平方公分，且曾出現胸悶、呼吸喘、暈厥等症狀，就要及時治療，才能降低死亡風險。謝宜璋表示，傳統外科瓣膜置換手術為標準治療，將退化的瓣膜切除，換上新的人工瓣膜，包括金屬瓣膜及生物瓣膜，長期耐用性已被廣泛證實。

然而，許多患者年紀太大、手術風險過高，無法接受傳統治療，經導管瓣膜置換術的發展，讓過去許多高風險的病人得到機會。謝宜璋說，臨床試驗顯示，這類手術可以在恢復更快，傷口更小的治療下，達到和傳統外科手術一樣的手術效果。

林口長庚醫院心臟衰竭中心主任張其任指出，經導管瓣膜置換術是一種微創血管內治療，大部分轉折可在不插管麻醉下進行手術，由大腿腹股溝的位置打針，建立置放的途徑，手術過程會由X光影像系統導引定位，利用導管傳送系統，精準的將瓣膜置放，取代原先失去功能的瓣膜。

目前健保已經針對部分族群，開放給付經導管瓣膜置換術的高額材料費用，優先建議使用在高齡族群或高風險病患，例如曾經接受過心臟手術或其它重要器官功能不佳的病人。而年輕低手術風險，或有其它心臟疾病需一次處理時，仍建議採外科主動脈瓣置換手術。