立法院副院長蔡其昌15日成功爭取清水區甲南段1054地號依程序無償撥用及海頂路旁土地無償撥用。（陳淑娥攝）

台中市清水區頂湳里公共設施較少，民眾盼能爭取高速公路橋下綠美化為綠地使用；另外，海頂路與中山路口因高低落差大、上坡後彎度小於30度，成為危險路口。立法院副院長蔡其昌15日會勘，成功爭取清水區甲南段1054地號依程序無償撥用及海頂路旁土地無償撥用，待中市府提出計畫書及交通改善計畫後即可進行施工。

立法院副院長蔡其昌今日邀集高速公路局、國產署中區分署、公路總局、市議員楊典忠、台中市建設局、交通局、清水區公所、清水區頂湳里長王景收等人前往現場會勘。

蔡其昌表示，過去在頂湳里爭取客庄公園，但鄉親仍希望有更多休憩空間可以使用，不過因頂湳里無公園用地、也無公共設施用地，在協調高公局釋出土地讓公所委管，再從水保局爭取經費把橋下空間綠美化，讓該里能好的休閒空間、提升生活品質。

蔡其昌說，此外頂湳里的中山路跟海頂路口，該道路車流頻繁且幾乎都是大型車輛，現況險象環生、亟需改善，先前已會勘過3次，每次都卡在地方政府權責，由於該處是市府委管道路，僅能就中央可協助的部分，爭取國產署將道路鄰近土地無償撥用給市府，後續請市府交通及建設單位盡快、積極提出整體交通動線改善計畫，讓海頂路口更安全、鄉親能安心，不要再發生任何憾事。

市議員楊典忠指出，後續有需要中市府配合部分，他會積極監督，力求工程盡快進行，帶給鄉親更好的生活環境。

頂湳里長王景收說，針對綠美化部分，建議未來規劃上增加空心磚的範圍，降低養護人力的需求；海頂路口改善部分，希望能盡快施工、越快越好，不要再發生任何意外。