台東卑南鄉戲水祕境「桑樹溪」爆紅，但上游深潭危險性高，加上通訊信號不良，近1周已發生2起救援不及的溺斃意外。（台東縣消防局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東卑南鄉戲水祕境「桑樹溪」爆紅後，溺案頻傳，5天前已有1名外籍遊客因救援不及喪命，今上午又有1名陳姓民眾沉入同1處深潭溺水，一旁遊客見狀隨即通報119救援，但陳男被救起時已溺水超過20分鐘，失去心跳呼吸，送醫搶救不治。

台東縣消防局今上午10點55分獲報，1名無身穿救生衣的男性於桑樹溪沉水約6分鐘，由於水深，現場無人敢接近，派遣豐田分隊、特搜分隊及台東大隊前往救援。

消防分隊陸續到達現場，初步目視溺者位於溪水深處，著水域裝備入水進行搶救中，由於溺水時間超過20分鐘，男子被救起時已無生命跡象，送往台東馬偕醫院搶救，但仍回天乏術。

據了解，溺者是39歲陳姓男子，當時他在桑樹溪上游，以游泳方式渡潭，沒想到才下水游沒多久，人就向下沉，不斷揮手求救，但由於潭水深且收訊不良，在場遊客不敢貿然行動，只能呼叫上方其他遊客，到有訊號地點通報119求救。

位在卑南鄉大南村的桑樹溪，原是在地人的私房景點，隨著知名度大開，成為新興溯溪聖地，其中位在上游的深潭，因水深目視難測，危險性高，加上通訊信號不良，近1周已發生2起救援不及的溺斃意外。