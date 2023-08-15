趙薇2021年突遭全面封殺，不僅作品被下架除名，微博超話也被封，行蹤成謎的她，傳聞一度逃到法國，不過趙薇日前低調現身北京機場，她一身寬鬆白衣、白褲，被指發福不少，而她除了演藝事業停擺，近年還屢爆婚變，甚至被港媒指她有小鮮肉接機、貼心提行李。

趙薇2008年和富商黃友龍結婚，但近年屢爆婚變，她曾被拍到和年輕男子進出公寓，兩人有說有笑一起逛超市、購買生活用品，看起來就像同居，針對趙薇被瘋傳離婚，工作室就曾發文：「捕風捉影累的慌，吃瓜謹慎，好好工作耶。」

如今趙薇遭封殺，行蹤成謎，根據《東網》報導，傳出趙薇近日現身北京機場，獨自推行李的她被形容「很狼狽」，這時有一位高顏值小鮮肉突然現身，急忙接過趙薇的行李就快步走人，趙薇則不停環顧四周，彷彿在觀察有沒有偷拍，也讓趙薇的感情世界更加神祕。

趙薇以《還珠格格》爆紅，2008年她和富商黃有龍結婚，生下一女，婚後夫妻倆身家加起來高達百億，還是《富比士》大陸名人收入榜常勝軍，相當風光，不過趙薇近年屢爆婚變，甚至在2021年遭當局全面封殺，傳聞是和馬雲親近有關，而她在微博上「被消失」，外界一度傳她已秘密移民，但她隨後就在IG透露和父母人在北京，還曾被網友直擊她在機場拿的是大陸公民身分證，間接駁斥謠言。