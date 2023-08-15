曾任嘉義縣東石鄉鄉代會主席的鄭姓男子，因昨徹夜未歸，家屬到他工作的魚塭找人，在岸邊發現機車、拖鞋和手機，懷疑鄭男落水，馬上通報警、消，嘉縣消防局出動6車7人下潛搜救，在魚塭一角找到鄭男，但人已明顯死亡，警方推測死者可能是修理水車時不慎溺水，正在試圖還原事發過程。

嘉義縣消防局今早上6點18分獲報，東石鄉西崙村附近魚塭有民眾疑似落水，家屬報案表示，鄭男昨夜未歸，早上發現魚塭岸邊遺留機車與手機，疑似有落水情形，請求協助救援。

東石、布袋、祥和分隊出動6車7人前往搜救，與潛水人員抵達現場立即展開搜救，在魚塭角落找到66歲鄭男，但人拉起時已浮腫、臉反黑，明顯無生命跡象，現場交由警察處理，今檢警相驗釐清死因。

到場救援的東石分隊表示，鄭男多年前曾任東石鄉代會主席，也曾是東石義消分隊分隊長，為人開朗樂觀，交友廣闊，長期從事公益，還曾獲得義勇消防楷模縣長獎，今出勤得知要救的是他，大家都非常驚訝，雖將人救起但已不幸身亡，親友們都感到遺憾、不捨。