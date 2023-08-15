新台幣匯率持續貶值，今日開盤貶值0.6分、為31.93元，上半場暫收31.927元，貶值0.3分。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今早反彈但未能收復昨日的黑K棒，量能也沒有放大，看起來是在半年線築底的態勢，目前短期均線偏弱、技術線型偏空，需特別留意半年線是否能守穩。

至於AI概念股多頭再起，後市怎麼看？簡伯儀表示，輝達強漲帶動多頭人氣，但相比7月時AI全面上漲態勢，今日個股漲勢並不整齊，能看出籌碼面凌亂，震盪整理在所難免，接下來須注意輝達表現。

盤面上，台積電(2330)收在542元，上漲0.18%；AI供應鏈仍是多頭重心所在，廣達(2382)收在246.5元，上漲3.14%、仁寶(2324)收在35.8元，上漲9.31%、緯創(3231)收在116.5元，上漲4.48%；技嘉(2376)、奇鋐(3017)收盤漲幅6~7%不等。航空雙雄華航(2610)收在24.75元，上漲2.27%、長榮航(2618)收在34.15元，上漲0.15%。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼指出，目前技術指標暫時轉弱，建議待盤面止穩後，重新布局趨勢題材股，包括AI、ESG等，另外電子標籤、電動車、高速傳輸、生技醫療、伺服器新平台轉換等亦可留意，並宜關注低檔消費性族群，如NB、鞋材與紡織。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，從趨勢來看通膨壓力放緩為不爭的事實，預期未來市場焦點將轉向企業獲利表現，目前美國企業財報季接近尾聲，對多數企業來說，隨著通膨壓力緩和，獲利低谷可能已經過去，根據Factset統計，第二季企業獲利雖然面臨5.6%的衰退，然第三季開始將逐季回正，進入2024年後全年可望達到12.2%的雙位數成長。