對於碳權交易議題，陳瑞和表示，華紙投資林地是為了生產用的木片材料，對漿紙廠而言，需評估留著當原料、還是將碳匯轉為碳權交易的價值較高。不過，目前台灣的遊戲規則還不清楚，中國大陸的交易機制也還在發展中，因此短期間暫無考量進行交易。

陳瑞和說明，國際漿價去年4月達最高點後緩步下滑，至年底每噸下跌約150美元，今年3～5月中再急跌250美元，導致第二季營運表現急遽下降。由於價格已跌近400美元，在搶買低價漿需求帶動下，5月中觸底反彈30美元，7～8月再反彈約60美元。

紙品需求方面，陳瑞和表示，客戶在歷經數月觀望後，目前手上庫存水位已偏低，8月開始已有些急單出現，但並非全面性復甦，因此還需要再觀察，第四季旺季則須視製造業復甦動能而定，目前還看不清楚。不過，若製造業往上走，認為復甦動能有機會較以往強勁。

此外，華紙先前採購的較低價木片將逐漸使用到，有助整體成本下降。整體而言，第三季對漿紙廠而言是產品價格回升、成本下降階段，雖然相關變化目前對整體營運變化不大，但可確定營運已於第二季落底、最壞時期已過。

隨著庫存修正告一段落、漿價急遽修正後已出現小幅反彈，華紙表示將密切留意後續整體市場變化，機動調整產品結構，持續朝綠色能源、綠色製造、綠色產品三大發展方向邁進，加強能源結構轉型、優化生產效率，實踐循環經濟達到永續經營。