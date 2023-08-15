周二也公布了其它數據，顯示出勞動力市場降溫的新跡象。英國國家統計局(ONS)說，6月失業率意外地從4.0%上升到4.2%，為2021年10月以來的新高水準。
目前許多雇主都紛紛加薪，來吸引或留住員工。基本收入的增長率為2001年有該數據紀錄以來最強勁的一次，代表將推動英國通膨進一步走高。
包括獎金在內的平均薪資加快到年增8.2%，為ONS除了新冠疫情期間以外，最快的增長速度。在疫情期間，由於政府補貼了薪資，因此扭曲了資料。
周二官方公布的數據指出，英國6月不包括獎金的平均工資為年增7.8%，成長率破紀錄。該數據可能會添加英國央行(BoE)對通膨的擔憂。數據公布後，英鎊對美元和歐元均出現明顯上揚。
周二也公布了其它數據，顯示出勞動力市場降溫的新跡象。英國國家統計局(ONS)說，6月失業率意外地從4.0%上升到4.2%，為2021年10月以來的新高水準。
目前許多雇主都紛紛加薪，來吸引或留住員工。基本收入的增長率為2001年有該數據紀錄以來最強勁的一次，代表將推動英國通膨進一步走高。
包括獎金在內的平均薪資加快到年增8.2%，為ONS除了新冠疫情期間以外，最快的增長速度。在疫情期間，由於政府補貼了薪資，因此扭曲了資料。
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