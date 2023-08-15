溪頭自然教育園區第1停車場650個小型車位、70個大型車位，不分平假日一律每小時50元。（楊靜茹攝）

避暑勝地台大溪頭自然教育園區每年吸引約200萬人入園，園區設置3處停車場共858個車位，園區為了改善車輛支付停車費入園造成車流回堵問題，近期設置車牌辨識電子收費替代人工收費，停車場15日起採「計時」收費，每小時40元起，「計次」收費方式走入歷史，小型車1日停車費上限180元，大型車上限則是250元。

溪頭自然教育園區位於南投縣鹿谷鄉鳳凰谷山麓，隸屬台灣大學實驗林場，園區佔地2500公頃，種植紅檜、銀杏、扁柏等珍貴樹種，最著名的1800歲紅檜神木2016年9月11日倒塌，每年仍吸引約200萬人入園享受森林浴，園區為了改善停車場出入口交通打結問題，在出入口設置車牌辨識系統，以電子收費取代人工收費方式。

台大實驗林管處表示，第2、3停車場共138個車位只供小型車停放，平日每小時40元、假日50元，1日停車費上限180元，第1停車場650個小型車位、70個大型車位，不分平假日一律每小時50元，小型車1日停車費上限180元、大型車上限則是250元；全面採車牌辨識，進、離場更快速，計時收費也比計次收費更具彈性空間。

溪頭自然教育園區為了回饋鹿谷鄉民，每日上午5時至晚間7時提供鹿谷鄉民免費停車優惠。台大實驗林管處說，為了避免免費停車優惠登記亂象，限定18歲以上鹿谷鄉民，每人1輛車號為原則，目前已有800多人登記，每日5時至19時為免費時段，逾此時段停放車輛一律以公告費率計價。