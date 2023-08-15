為減輕家長育兒負擔，台中市長盧秀燕就任後推出「公幼倍增計畫」，4年來大幅增加公共化幼兒園班數達214班，但她說，2至3歲的孩子到幼托太大、到幼兒園又差一點，常常被「踢皮球」，且設置幼幼班成本較高，市府決定針對這個「尷尬期」加強協助，將再推「公幼再加量」，盼4年內至少增設200班2歲專班。

台中市府15日市政會議，教育局進行「幼托零空窗－台中市公幼再加量計畫」專案報告，盧秀燕表示，台中市過去公托公幼很少，尤其公幼宛如沙漠，她就任後推動倍增計畫，希望4年增加180個班，經統計共增加214班，不但達標且超標，完成率119％。

針對2至3歲的幼兒，盧秀燕說，以前台中市公共化幼兒園僅有6班2歲專班，她就任後加強推動，目前全市合計有85班、核收1285人，但這樣還不夠，因2至3歲孩子到托兒所年紀太大了，到幼兒園年紀又不太夠，常常被踢皮球，且照顧的課程也不同，再加上這個班級建置成本高，未來希望補其不足，將加強建置。

教育局長蔣偉民說，為減少2至3歲幼兒離開托嬰中心後無處送托的情況，市府推「公幼再加量」，將擴增幼兒園2歲專班供應量；未來會針對公有建築、公立學校餘裕空間或配合老舊校舍重建等方式，納入2歲專班設施設備及非營利幼兒園增班設園規畫，預計112至115學年度增加200班，粗估約可增收3200人。