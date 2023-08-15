帕金森患者動起來！隨著疫情解封，民眾的日常生活開始步上軌道，人們的戶外生活也逐漸開展。生活總是離不開社交和休閒運動，但對許多罹患帕金森的年長者來說，卻是觸不可及的奢望。為了對抗帕金森的病程惡化，國外看準打乒乓球對於認知、社交、運動和步態具有助益，推出「帕金森乒乓計畫」（Parkie Pong），而這也是現今醫生推薦的運動療法。

根據《CBS》媒體報導，「雖然所有形式的運動都是有益的，但乒乓球的獨特之處在於它結合了對平衡、手眼協調和節奏感的掌握度訓練。」打乒乓球的目標是改善患者的注意力、活動力、情緒掌控度和社會連結。當帕金森氏症患者玩乒乓球時，大腦中原本受到影響的區域，例如處理計劃和解決問題的區域，將重啟並獲得改善。

除了玩乒乓球之外，還有4種項目可作為藥物以外的輔助治療，並改善帕金森氏症的運動障礙：

1. Dance for PD：你聽過「專為帕金森氏症患者設計的舞蹈」嗎？這系列影片由布魯克林帕金森氏組織（Brooklyn Parkinson Group），邀請世界知名現代舞團Mark Morris Dance Group，特別為帕金森氏症患者而設計，患者可在家中透過影片裡專業舞者的帶領來享受律動，自主性學習。從伸展四肢、腿部訓練、加強手部肌肉，至活動腳趾與腳踝，相當簡便且安全易學。

2. 室內腳踏車：訓練2星期就能感受到改變，例如，上半身活動力獲得明顯改善；此外，踩踏腳踏車板的動作，也能刺激大腦各區域的活動，有助降低中樞神經系統退化，延緩帕金森氏症的進展。

3. 健走杖：可改善動作遲緩、平衡障礙。此為預防患者跌倒的訓練，還有人想出「大爆笑健走杖運動」，把臨床用於診斷帕金森氏症的動作測試項目，化為健走杖運動的練習動作。「大」指大動作，增加關節活動度；「爆」是爆發性動作，可增強肌力；「笑」則是練習哈哈笑的發聲練習，進而啟動核心肌群。

4. 打麻將：陽明交大推出「遊戲防老」研究計畫，招募120名平時不跳舞或不常打麻將的長者參與，研究發現，當透過麻將電玩訓練後，這120名受試者的判斷力和反應力皆有明顯提升，認知功能也得到改善。

家屬亦應鼓勵患者多運動，這是除了物理和藥物治療外，加以改善帕金森氏症退化的最佳良方。