即將分別出征亞錦賽與杭州亞運的中華男、女排球國家隊，15日正式推出主視覺系列周邊商品，包含海報、毛巾、桌曆與球員卡等等，將於20日全面上架，剛在成都世大運擔任開幕掌旗官的廖苡任說：「我最喜歡全隊合照毛巾，因為看起來就像小海報！」

「這次全隊拍形象照，是種很特別的經歷，也是我們值得紀念的時刻，」廖苡任說，「先前擔任世大運開幕掌旗官，當然也很特別的一次經驗，我還記得會旗非常重，加上我的個子比較嬌小，所以就把旗桿放在我的肚子上，感覺就像用肚臍在撐著。」

身為中華女排隊長的陳姿雅，則是相當感謝這次中華排協為了國家隊的特別安排，「因為這次等於是我們跟協會合作，一起推出系列周邊商品，所有的收入都會採取分潤方式。」至於自己老公男排隊長戴儒謙是否上相，陳姿雅笑著說：「他本人比較好看。」

今天記者會現場也特別安排了球迷見面會，讓球迷能跟中華男、女排球員暢談接下來目標。中華男排隊將於8月19到26日前往伊朗參加亞錦賽，然後9月19日飛往杭州參加亞運會；中華女排隊則在8月30日到9月6日前往泰國打亞錦賽，9月28日飛到杭州參加亞運。