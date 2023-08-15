北檢昨（14）日依貪污罪起訴新竹市長高虹安，而她的男友李忠庭則被檢方認定罪嫌不足而不起訴。對此，媒體人黃揚明認為，李忠庭沒被起訴對高虹安而言是件好事，因她在「可能人頭詐領」方面沒事了。

北檢偵結後認定，李忠庭雖在2020年2月至2021年3月間，每月領有2萬餘元至5萬餘元不等之助理酬金，但因他有實際從事助理工作，且工作內容核屬助理範疇，因此難以其另有其他兼職，認有詐領公費助理費用之犯行，應認其罪嫌不足。

黃揚明今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，李忠庭沒有被起訴對高虹安而言是件好事，他指出，因詐領助理費被判刑的台北市前議員童仲彥、嘉義市前議員戴寧，都是以「人頭詐領助理費」的方式拿到錢，再重新分配。

黃揚明接著說，去年高虹安剛被爆出助理費爭議時，李忠庭曾被指是「人頭」，當時高第一時間召開記者會所說的，是李有工作事實。而現在李忠庭不起訴後，代表高虹安在「可能人頭詐領」這一塊沒事了。

最後，黃揚明也指出，現在的爭執點，是高虹安的助理拿到薪水後，以及浮報加班費捐回公積金的行為，是否可能與「直接拿沒有工作的人頭詐領」劃上等號，高可就此事在法院上進行攻防。