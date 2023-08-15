政大書城上個月傳出將營業至8月底，消息曝光後引發各界惋惜不捨，政大書城創辦人李銘輝今天凌晨在臉書公告，「經過眾多讀者鼓勵以及取得供應商共識後，決定繼續營運；台南市長黃偉哲也感性發聲「謝謝政大書城選擇台南」。

黃偉哲除了感謝業者續留台南，也強調市府會結合民間會有更多合作機會，並呼籲各界也能支持辛苦經營的許多獨立書店。他說，隨著網路改變人們許多生活習慣，書店營運也受到相當大的影響，陪伴許多台南人成長的政大書城，一度傳出歇業消息，當時包括他與副市長、文化局長都向創辦人李銘輝表達關心與提供必要協助，但李銘輝婉拒市府補助。

他說，業者事前有告訴他續留台南決定，也很高興今天得知業者決定讓政大書城留在台南，繼續和這座城市分享文字與知識的美好。

文化局長謝仕淵說，近年紙本書式微連帶影響實體書店生存，書店作為城市重要人文節點，文化局將積極引進跨界資源，公私協力給予實體書店充分的支持與協助，帶動民眾從各種角度去認識組成台南文化風景的實體書店。

他也說，台南市立圖書館也會將每年購書經費提撥一定比例，向實體書店購買新書，近來即向政大書城採購一批新書，未來也會持續循此模式，以實質行動支持各家實體書店。

此外，台南市立圖書館也舉辦「名人帶路─踅冊店、買好書」活動，邀請閱讀領域具影響力的名人帶領民眾到訪書店並推薦新書，讓閱讀成為民眾日常一環。為讓市民朋友更認識台南特色書店並推廣閱讀風氣，也將用貼近當代民眾生活方式，整合在地資源，結合各實體書店辦理文史講座、新書分享及文學推廣活動等。