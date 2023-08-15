蘋果2017年轟動全球的「電池門」事件，近日再有進一步發展，蘋果願意支付5億美元（約新台幣160億）和解集體訴訟案，平均每位提告用戶可以拿到65美元（約新台幣2075元）的賠償。

綜合外媒報導，訴訟案起因於蘋果2017年推出的iOS 10.2.1系統，該更新對電池性能較差的舊款iPhone進行調整，降低處理器速度以防電池跟不上，不僅一開始沒有通知用戶，且恢復原本速度的唯一方法竟是更換電池。

此事震驚全球蘋果消費者，甚至被戲稱為史上最大消費者詐欺事件之一，隔年蘋果推出電池更換優惠，並讓沒有受降速影響的機種也能獲得補償，並在iOS 11.3的更新中加入電池健康度功能，讓用戶能夠快速了解手機的電池狀態。

報導提到，受害者指控，手機更新了蘋果的iOS系統後，性能受到影響，讓他們誤以為設備的生命週期已到，需要換手機或者更換電池，此集體訴訟的人數高達300萬人，平均可獲得約65美元的賠償。