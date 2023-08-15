屏東夏日狂歡祭周周嗨不停，屏縣府將於20日舉辦狂歡演唱會，再次嗨翻潮州林後四林平地森林園區。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東夏日狂歡祭周周嗨不停，屏縣府將於20日舉辦狂歡演唱會，再次嗨翻潮州林後四林平地森林園區。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東夏日狂歡祭周周嗨不停，屏縣府除邀請國內外知名劇團演出，還首度集結歌仔戲、布袋戲、皮影戲跨界演出穿越時空劇。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東夏日狂歡祭周周嗨不停，近日將漸漸進入尾聲，屏縣府除邀請國內外知名劇團演出，並首度集結歌仔戲、布袋戲、皮影戲跨界演出穿越時空劇外，還將於20日舉辦狂歡演唱會，邀請玖壹壹、潮州土狗、李千娜等歌手輪番開唱，再次嗨翻潮州林後四林平地森林園區。

屏縣府指出，眾所期待的狂歡演唱會將於20日晚間7點登場，現場邀請屏東在地創作歌手「潮州土狗」、第34屆金曲獎最佳新人洪佩瑜、三金入圍的影視歌三棲藝人李千娜、人氣唱作男團U：NUS等接力演出，最後由本土嘻哈天團玖壹壹壓軸登場，大牌卡司接連2小時的嗨唱，就是要與民眾一同嗨翻潮州夜空。

至於各藝文劇團演出，縣府表示，潮州不僅是歌仔戲、皮影戲及布袋戲等3大戲曲發源地，更是台灣的戲曲重鎮，為讓本土傳統藝術向下扎根，因此今年的夏日狂歡祭特別邀請霹靂布袋戲到場演出，不僅促成了難得跨領域的同台表演，同時扮演著教育與推廣的重要功能，期盼透過此活動讓更多大小朋友認識認識、欣賞，進而珍惜這寶貴的文化資產。

為此，縣府將於26日首度集結歌仔戲、布袋戲、皮影戲跨界演出穿越時空劇，劇情描述因一場愛情而開啟了多重世界的時空穿越之旅，將盡展各家戲曲特色風華，娓娓道來江湖男女深情又無奈的愛情仇恨，現場更將透過炫彩聲光帶給觀眾全新體驗及感受，帶領親子共享戲劇薰陶與絕無僅有的聲光饗宴。

此外，縣府也將於26、27日邀請擁有「世界最大的木偶馬戲團」之稱的波蘭木偶診所劇院，帶來1：1比例長頸鹿、獅子、大象等壯觀巨偶演出「沒有暴力的馬戲團」，盼透過表演內容來傳達人與動物可以和平相處，以及對所有生命的尊重，現場專業團員們操控著超大木偶活靈活現的表演，絕對會讓遊客睜大眼睛，驚喜不斷。

27日晚間同時還有全台唯一親子歌仔戲天團「風神寶寶兒童劇團」演出《火焰山》，故事結合歌仔戲傳統曲牌、京劇、舞蹈、雜技、舞臺劇等多種表演元素，融合歌仔戲藝術及視覺效果的舞台奇想，將帶領親子民眾欣賞一場華麗奇幻風格的兒童戲劇。