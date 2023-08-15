中國大陸房地產危機炸開，包括恆大、碧桂園等相繼爆雷，中國大陸最大資產管理公司中植企業集團也受波及。財信傳媒董事長謝金河以「山雨欲來：深滬港股跌勢逐漸衝擊台灣」為題在臉書發文指出，台灣投資人過去對中概股、中國收成股趨之若鶩，未來可能變成票房毒藥，他示警，和中國大陸連結較深，在中國大陸市場比重較高的企業，未來股價會呈現相對弱勢。

謝金河表示，財經專家「印和闐」近期PO出台灣金融業對中國大陸的曝險部位，其中凱基銀行及中國信託銀行都超過50%，母公司開發金今年股價表現異常弱勢。另一個是租賃市場在中國大陸有很高比重的中租迪和，上半年每股盈餘(EPS)7.74元，只比去年同期下跌7%，但最近股價從283.5元跌至173元，至於亞洲水泥上半年EPS為2.07元，表現不差，但股價也跌到38.2元。

謝金河強調，台灣的銀行業如果是對台商的授信，影響可能沒有那麼大，但像富邦的華一銀行，或上海商銀在香港、中國大陸有上海銀行，影響可能比較大。雖然上海商業銀行業績非常平穩，但最近股價幾乎瀕臨今年新低。

謝金河提到，過去20年，台灣有很多企業都抱怨台灣股市本益比太低，選擇到A股市場掛牌，這兩年掛牌的公司特別多，連巨大也去了，而中國大陸證監會最近收緊監管規定，未來企業增資、發行新的金融產品，都必須取得中方主管機關的同意，這等於把緊箍咒套在自己頭上，這類的公司，將來大家買進他們公司股票都必須特別小心。

謝金河說，今年以來，美國各大指數都有很大的漲幅，尤其是費城半導體指數今年最大漲幅高達53%，勇冠三軍，那斯達克也拉出近40%的大漲，日本股市大幅上升近三成，台股也上漲兩成，但中港股市上漲力道薄弱，最近跌勢加劇，深滬港股市只剩下上海股市保有1%上下的正報酬，深圳、香港股市都是負報酬，而且，更可怕的是全部都跌破年缐，呈現完全的空頭排列，已成為全球最弱勢的市場。

「過去台灣的投資人對中國概念股，中國收成股趨之若鶩，未來可能變成票房毒藥」，謝金河示警，和中國連結較深，在中國市場比重較高的企業，未來股價會呈現相對弱勢。