有多位代理教師向民代陳情指發薪資日延宕，縣府秘書長饒忠說明均按照軍公教人事系統辦理。（王志偉攝）

有多位現職代理教師向民代陳情，指8月1日該領取的薪資，花蓮縣政府已拖欠半個月，薪資都還沒入帳。縣府說明，軍公教人事制度都有一定的流程，核備後行文給學校、發聘書等，皆依程序及規定辦理，招聘時間有先後，如因故無法及於到職當月核發薪資，會併入次月薪資發給，絕不可能領不到薪資。

教育部修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，1學年聘期自8月1日至隔年7月31日，讓全國代理教師都能完整領12個月薪水，今年8月新學年開始實施。

有超過10位代理教師反應，過去代理教師跟正式老師一樣，在每月1日領到月薪，今年因新法修訂，8月的薪資都延遲發放，直到昨天都還沒有入帳。他可以理解新法行政程序調整其，但縣府應改善行政效率，「招考榜單公布後兩週內應完成撥薪流程」，也要求必須「按月準時發薪」。

縣府代理秘書長饒忠指出，學校都依據教師的出缺在8月1日前招聘，招聘完畢依據行政程序核發薪資，即使超過8月1日都會完整給12個月的薪水。他說，有些學校會招不到老師，會經過一招二招等，代理教師到聘時間不一，學校作業報給縣府人事處時間也不同，但都按公務人事系統去走，受聘教師不會領不到薪資。

縣府教育處則說明，各縣市公教人員薪資發給需遵守相關規定及流程，如因故無法及於到職當月核發薪資，則併入次月薪資發給。考量代理教師照護家庭及生活所需經濟開銷，已加速代理教師敘薪及核發薪資作業流程，盡力於到職當月核發薪資。