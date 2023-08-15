總統府提供

蔡英文總統今天接見「布魯金斯研究院」學者專家訪問團表示，面對威權主義擴張，我們需要民主國家緊密合作，才能打造安全且具有韌性的供應鏈。她期待臺美透過更多元的對話機制，除了加深經貿關係，也能在數位貿易及科技等議題加強合作，確保全球供應鏈的安全。

「布魯金斯研究院」訪問團今天由主任何瑞恩率領，赴總統府拜會蔡英文，訪團成員包括東亞政策研究中心主任索莉絲、達特茅斯學院政府系副教授林德、人工智慧及新興科技倡議主任麥瑟羅、以及安全戰略及科技中心研究員席美妮、東亞政策研究中心副主任梅森等人。

蔡英文致詞時表示，「布魯金斯研究院」是具有全球影響力的國際智庫，長期關注東亞區域關係，在臺海情勢的研究及分析更受到國際重視。訪團成員除了透過來臺訪問，也時常針對臺灣安全和臺美關係提供建言，不僅深化臺美之間的交流，更讓國際社會了解臺海及區域安全的重要性。

她說，臺灣在高科技及半導體產業的優勢，讓我們在全球供應鏈中扮演重要角色。然而，面對威權主義擴張，我們需要民主國家緊密合作，才能打造安全且具有韌性的供應鏈。

今年6月，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，蔡英文指出，這代表臺美經貿關係邁向新的里程碑。另外，我們也正努力推動臺美「避免雙重課稅協定」（ADTA）的洽簽，希望提供雙方更優質的投資環境。

她期待透過更多元的對話機制，除了持續加深臺美經貿關係，也能在數位貿易及科技等議題加強合作，確保全球供應鏈的安全。並承諾，臺灣會持續強化國防實力，並且積極與美國及所有民主國家合作，一起守護民主自由價值、促進區域繁榮發展。

何瑞恩代表致詞時表示，訪團來臺，是為了強化臺美之間在科技方面的合作，研究相關的機會與限制。此行訪問正值臺美關係茁壯且穩健發展之際，兩國人民因長期以來的共同利益與價值而緊密相連。他們是為了聆聽與學習而來，希望能更加認識臺灣的觀點，而「布魯金斯研究院」也會秉持著長期以來跨黨派獨立的傳統，了解如何拓展雙邊關係。