今年大學分發入學今天放榜，專家分析，在二類組方面，資通訊領域的吸引力驚人，前16名校系中，有15個直接跟電機、資工相關，跟就業前景相關；此外，去年許多一類組學系錄取分數低到離譜，今年則紛紛「校正回歸」，回到往年的正常狀態。

升學專家劉駿豪分析，今年二類組出現「選系不選校」的狀況，考生紛紛選電機系、電資系及資工系，如果台大考不上，就往清大、交大、成大走，他們就是要選資通訊方面的校系，以有利未來就業。

「二類組前16名校系中，除了台大材料系外，其他15名都是直接跟資通訊相關。」劉駿豪表示，台大、清大、陽明交大、成大等4所頂尖大學的電機、資工系，受到考生高度青睞，過往排在前10名的台大物理系、機械系、化工系，今年都已經被拋到後面了。

資通訊領域受學生歡迎程度驚人，以私立銘傳大學為例，今年招生缺額高達365人，但人工智慧應用學系卻是滿招。銘傳大學人工智慧應用學系主任李明哲強調，隨著人工智慧技術的迅猛發展，對於具備相關知識和技能的專業人才的需求持續攀升，今年該系的招生成果凸顯考生對人工智慧領域前景的樂觀信念。

此外，去年一類組許多校系錄取分數超級低，造成許多考生「低分高就」，不過今年這樣的「好康校系」沒有了，他們的錄取分數大幅提高，可以說「校正回歸」了。去年台中教育大學英語系沒有收到任何學生，今年則收到32人；去年東吳政治系錄取分數是140.5級分，今年跳到206.5級分，一舉增加66級分。

劉駿豪說，一類組校系出現「選校不選系」狀況，考生先選法商類的科系，如果進不了，那會在好的學校裡面選一個自己可以接受的系，因此今年台大中文系、外文系及哲學系的錄取分數都明顯提高。

至於三類組，今年前三名分別是台大醫學系、陽明交大醫學系及台大牙醫系。劉駿豪說，早期三類組第二名是陽明交大醫學系，但過去2年由台大牙醫系取代，今年陽明交大醫學系重回第二名的位置。