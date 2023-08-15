北檢昨(14)日指控新竹市長高虹長在立委任期內涉嫌詐領助理費，以貪污等罪名起訴，在政壇拋下震撼彈；前立委郭正亮則分析，民進黨政府恐藉由高虹安打擊民眾黨主席柯文哲。《中時新聞網》Youtube頻道今（15）日發起最新網路投票，詢問民眾想法，認為高虹安被起訴，究竟對2024哪總統參選人影響最大。

Youtube頻道《中時新聞網》今早發起網路投票，截至下午3時許，已有超過3萬名網友參與。針對「高虹安遭起訴貪污，誰的選情會受最大衝擊？」提問，有26%網友認為「柯文哲，因高虹安是民眾黨籍」、3%網友則覺得「是鴻海創辦人郭台銘，因高虹安其實是郭愛將」、最多人表態是「賴清德，因民意挺高虹安，對賴反感」占55%、剩下12%為「不影響選情」、3%為「無法判斷」。

對於高虹安遭到北檢起訴，民眾黨主席柯文哲表示，高虹安是一個認真謹慎的人，相信她絕不會有貪污的企圖，因此支持她提出證據後為清白奮戰，因為要貪污的人，帳務不會記得這麼清楚；國民黨總統參選人侯友宜則指出，直言「民進黨是在打擊異己」，相信司法會還給當事人公道。

高虹安今日也在臉書發文表示，人生頭一遭被起訴，不親自經歷過，真的不知道原來可以如此黑暗。但自己仍會努力，希望司法能還一個公道，並對柯、侯等人表達謝意；她還強調，外界所有紛擾，絕不會影響市政運作。新竹市各項施政推動會更勇敢大步向前，一起為新竹市未來建設、市民福祉而持續努力！