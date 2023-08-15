武陵高中有431名、近6成學生投入大學分科測驗，15日放榜，學生們坦言準備過程辛苦，湯子毅把自己關在只有書跟書桌的房間、卓育玄寫了近50年的歷屆考題，所幸最後都達到理想志願，王廷宇提醒學弟妹，國英2科學測成績要沿用到分科測驗，堪稱一試定終身，因此務必顧好，才有更多機會。

湯子毅說自己學測成績不理想，決定再拚一次，但也坦言畢業後在家念書很煎熬，誘惑多影響效率，特別準備出一間只有書跟書桌的房間，關在裡面2個月，順利考得佳績，錄取台大機械工程學系。

「分科測驗是很辛苦的一個選擇！」卓育玄原本已上清大材料，但仍想拚第一志願，臨時決定再戰一回，自知只剩40天準備，採取讀重點、狂寫歷屆考題策略，像是他備戰化學，就寫了將近50年的考古題，從中發現難度差異非常大，藉由多寫建立自信心，全力衝刺下，考上台大生物機電工程系。

余皓倫坦言高一、二都專注在社團，高三才開始拚，但因學測很多基礎背誦的科目，讓他準備起來很痛苦，分科測驗更專業深入，但因是有興趣的科目，相較學測輕鬆，順利上陽明交大電機工程系，建議學弟妹找到自己強項、選擇有興趣的方向。

王廷宇因國中聽聞學長姐分享科學班有很多資源，決定考進科學班，高二、三進入長庚大學化材系做實驗，也從中發現對材料有興趣而立定志向，可惜學測英文成績不理想，雖然錄取台大化工第一階段和交大電機正取，仍決定再拚一次，3個月準備順利考上第一志願台大材料系。

「英文真的要好好顧！」王廷宇直言，現行制度國文跟英文2科學測成績要沿用到分科測驗，若學測這2科爆了，真的只能明年重考，強調英文不管是理工或文組都是最重科目，呼籲學弟妹要好好把握。

李承瑜則是因學測數學考差了，毅然決然決定拚分科測驗，順利錄取台大資工系。他提到，其實考完學測，自己大概都能知道考得好不好、能不能進入理想志願，呼籲儘早下決定、立定志向。

武陵學子表現亮眼，今年錄取各校醫學系達50人。總計進入台灣大學有118人，包括台大醫學系1人、電機系6人、資工系7人、材料系3人、化學系6人、物理系4人、機械工程6人、財務金融4人、法律系6人、國際企業學系2人，以及錄取陽明交通大學57人、清華大學74人、政治大學44人、成功大學60人，各大學醫學系及台清交成政共錄取403人，佔畢業人數54.39％。