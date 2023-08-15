今天深夜11點鬼門開，正式進入農曆7月，因適逢60年一次的「黑兔年」，被稱「最兇鬼月」，命理師江柏樂提醒，鬼月有諸多禁忌，尤其生肖屬兔、雞、虎、猴的人容易卡陰、卡煞，盡量在子時（深夜11點）前回家，避免被「抓交替」。

江柏樂在臉書發文指出，生肖屬兔、雞、虎、猴的人，農曆7月期間最好在子時前回家，避開好兄弟正旺的時辰；另外，農曆7月盡量少外出，除了陰氣盛外，運勢不好的人也應該避開陰氣重的地方及時辰。

根據《三立新聞網》報導，江柏樂列出鬼月8大禁忌，提醒民眾不要去海邊、行經易發生車禍路段必須小心、盡量避免經過納骨塔或墓地、勿前往命案現場探險、避免子時後出門、不要吹口哨、不要掛風鈴、誠心對待祭品或金紙。

江柏樂表示，鬼月如果非去一些有可能卡陰的地方，身上最好配戴關公、觀世音玉珮，或是廟裡求來的符咒，保佑平安。

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