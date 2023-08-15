印度今天慶祝獨立第77年紀念日，總理莫迪（Narendra Modi）在全國演說中喊出「改革、履行、轉變」口號，矢言讓印度在未來5年躋身全球3大經濟體之林。

印度於1947年8月15日正式脫離英國統治，成為主權獨立國家，首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）當天在首都德里的紅堡（Red Fort）升旗，之後歷任總理每年遵循此例，成為獨立節的傳統。

現任總理莫迪（Narendra Modi）今早身穿拉賈斯坦省（Rajasthan）傳統服飾在紅堡主持了升旗儀式，隨後發表演說，喊出「改革、履行、轉變」（Reform, Perform, Transform）口號。

莫迪提到過去9年間的施政成就，從興建鄉間廁所到5G網路發展，聲稱印度赤貧縮減、中產階級增加，經濟規模也從2014年的全球第10大前進到全球第5大，現在正是印度走向國際的時刻。

他說，過去近5年間印度有1億3500萬人脫貧，成為新的中產階級，「我們的目標是強化經濟、提升人民能力，讓印度在2047年成為已開發國家…我保證會在未來5年內，讓印度躋身全球3大經濟體之林。」

莫迪宣布，政府即將推出親民貸款方案，讓都市貧民可以買到屬於自己的房屋，同時也會推出1500億盧比（約新台幣575億元）工匠培力計畫，協助鄉村地區傳統工匠提升產品品質及拓展銷路。

他也讚揚女性對印度發展的貢獻，並舉印度為民航界女性駕駛員最多的國家、許多女性科學家參與太空任務為例。

今年是莫迪第2任總理任內的最後一次獨立紀念日演說，印度作為議會內閣制國家，將於明年舉行國會選舉。

另一方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，在印度獨立節之際向印度人民表達溫馨祝賀，讚揚兩國關係日益深化，並稱美印將在堅實的連結下，為維護為世界的開放、繁榮、安全、穩定及韌性共同努力。

駐印度代表處今天也在原名推特（Twitter）的社群平台X上，祝賀印度獨立節快樂，強調台灣是印度可信賴的夥伴，祝福台印度雙邊關係更加緊密與堅實。（編輯：韋樞）1120815