不少租屋族為了省錢會自己煮三餐，一名女網友分享，開始自己煮飯以後，深深愛上去逛早市，因為不管是蔬菜還是肉類的價格都比超市還便宜，而且還有一堆好吃的傳統熟食，最重要的是下午1點多，早市快打烊的時候還會有超殺優惠，貼文引起網友討論，不少人大讚菜市場真的是很棒的地方，但要會挑。

一名女網友在PPT上分享，自從她開始在家煮飯以後，就開始會去逛早上的菜市場，每一次去都收獲滿滿，蔬菜和肉類的價格都比超市還要更便宜，而且還會賣一些很好吃的熟食，像是油飯、炸雞、烤魚和甘蔗雞等等，直接買回家吃也不貴。

女網友表示，早上的菜市場都很早開，然後約莫下午1到2點左右會打烊，每天市場快要關門的時候，很多攤販還會推出破盤價，半買半送，真的超級划算，不知道有沒有人跟她一樣也逐漸習慣去逛早上的菜市場了？

貼文引起網友討論，「一周會去一次，買習慣菜市場以後，就不愛去全聯了」、「早市和黃昏市場都會去，雞肉和魚肉會在早市買，豬肉和水果則會在黃昏市場買，蔬菜則是兩者皆可」、「菜市場很棒，挖寶地方」、「超愛逛菜市場，比較愛黃昏一點，自己煮真的很省，但要會看會挑」。

不過也有網友質疑，現在天氣這麼熱，菜市場的肉類放太久可能會壞掉，購買的時候要特別注意看看有無變質。另有網友則說，現在超多市場很先進，很多肉類攤販都有冰櫃，其實不用太擔心。