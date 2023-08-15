格蘭英語董事長蘇起銓非常熱愛網球。（格蘭提供）

2023年格蘭盃大專乙組排名賽即將在9月6 日於國立虎尾技大學正式開打，即日起開始接受報名，是台灣暌違8年再度有大專乙組網球賽事舉辦。

格蘭英語創辧人蘇起銓熱愛網球，在他的支持下，格蘭陸續舉辦過ITF格蘭英語職業女網賽，也辦過格蘭盃青少年網球排名賽，但在東方錶盃停辦8年後，今年毅然決然接手續辦這項以大專乙組網球為主的賽事，讓台灣大專乙組網球選手有一個可以同場競技交流的機會。

蘇起銓表示，希望格蘭盃可以拓展所有大專生打網球的風氣，而且今年成都世大運的網球代表隊拿下5面金牌好成績，實在是難能可貴，希望乙組同學也可以迎頭趕上，希望能藉由格蘭盃提升自我的水準和參賽經驗。

首屆格蘭盃大專乙組排名賽，大會力邀成功大學網球隊張皓瑾、黃筱晴兩位乙組賽事常勝軍擔任活動代言人，兩位球員過去都曾經是全大運網球一般組團體冠軍成員，張皓瑾目前就讀於成大土木工程系、黃筱晴是成大電機研究所，兩人對於大會首度移至雲林虎尾科技大學比賽，雙雙表示離自家主場更近，有信心守住冠軍。

格蘭盃大專乙組排名賽開放報名，歡迎有興趣的乙組選手上官方粉絲專頁查詢、報名。