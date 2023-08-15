【全程字幕】高虹安遭貪汙罪起訴 侯友宜9字斷言超震撼 @ChinaTimes

新竹市長高虹安因在立委任內涉嫌詐領助理費案，檢方昨（14）日依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴。國民黨主席朱立倫第一時間發聲力挺，卻傳出未事前與黨籍總統參選人侯友宜及其競辦執行長金溥聰溝通，讓侯陣營很傻眼。對此，有黨內輔選人士指出，對金溥聰而言，朱立倫此舉如同看衰侯友宜選情，讓藍營支持者軍心渙散，導致金很生氣。

針對高虹安遭起訴，朱立倫昨表達力挺態度，要求執政黨不要由於政治、黨派因素，針對特定縣市長，「我還是相信法律一定要還給高虹安清白，大家共同努力，去幫高虹安市長加油。」然而，有傳侯競辦對於高虹安案並不願有過多涉入，且朱立倫事前也完全沒溝通，讓侯陣營相當傻眼。

其實，這並非朱立倫和侯友宜陣營首次出現矛盾，先前朱拋出在野大聯盟的主張時，金溥聰就直言這是侯聲勢無法提升的主因，如今朱力挺高虹安，讓侯辦相當詫異，總教練跟主帥路線之爭已再度浮上檯面。

據《TVBS新聞網》今報導，有黨內輔選人士透露，對金溥聰來說，朱立倫此舉如同看衰侯友宜選情，因母雞聲勢還沒衝上來，就急跟民眾黨合作，讓藍營支持者軍心渙散，金對此相當生氣。

而侯友宜今被問及朱立倫表態力挺高虹安，事前是否沒有跟侯辦溝通一事，他僅回應，「我跟中央黨部，大家都會團結面對所有選戰」。