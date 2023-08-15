台灣早餐店多，品項也越來越豐富，一名網友近日好奇，早餐店裡懂吃的人都點些什麼，哪一樣才稱得上是最強、最好吃的早餐單品，引起網友熱議，有人認為像是巧克力厚片、火腿蛋吐司這種基本的，最考驗店家功夫，其中有饕客大推「火腿蛋吐司＋草莓果醬」的組合，鹹甜交錯超好吃。

原PO近日在PTT發文，想知道懂吃的人在早餐店都必點什麼，以他而言，覺得蛋餅、鐵板麵有點太普通、無聊，蘿蔔糕則考驗店家煎台技術與醬料，平時他最愛點的是卡拉雞腿堡，但最近想嘗試早餐店中最好吃的食物，尤其是料多的，於是上網問大家心中的最強的早餐店食物名單是什麼。

貼文一出後，網友紛紛分享自己的早餐店必吃品項，「蘿蔔糕淋蛋，不是加荷包蛋，是先把蘿蔔糕煎赤赤，再淋蛋液稍微翻炒，要是能加蔥更好，超好吃的」、「蘿蔔糕跟蔥抓餅，考驗煎台技術」、「巧克力厚片跟火腿蛋吐司這種基本東西 才是考驗店家功夫的時候」、「火腿吐司蛋，天天吃也不會膩」、「鮪魚蛋餅」、「鍋燒意麵」、「肉燥飯＋魚丸湯」。

其中有位饕客網友分享，最棒的其實是最簡單的「火腿蛋吐司」，但關鍵是要塗草莓果醬，會把火腿蛋整個昇華到完美的境界，推薦可以在家試試，「甜甜的草莓果醬搭配鹹的火腿，加上荷包蛋跟吐司，讓蛋甜甜的，鹹甜交錯真的超級好吃」，前提是不能用太甜或太酸甜的草莓，不然味道很怪。