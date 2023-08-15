女星Lulu（黃路梓茵）今（15日）在臉書發文：「拜託，請大家不要成為坐霸王車的壞蛋」，透露開計程車的爸爸早上載客人，從台中神岡一路開到台北林口，按錶車資是3600元，對方說下車拿錢，沒想到一等就是半小時，最後仍是不見蹤影，讓Lulu氣轟：「實在太過分」。稍早，轄區林口警方根據路口監視器，抓到搭霸王車的28歲陳姓女子，宣稱「就是沒錢搭車」，全案將以詐欺罪嫌偵辦。

Lulu爸爸一早九點多載到一位乘客，從台中神岡一路到台北林口，按錶車資是3600元，一到目的地，乘客稱要下車跟男友拿錢，Lulu爸相信客人讓她去拿錢，沒想到一等就是半小時，Lulu說：「她直接烙跑不見蹤影，該說是我爸太笨太相信人、還是這位客人實在太過分」。

Lulu指出，司機載到長途都是開心的，如今卻是這種結果，「目前爸爸已經到林口派出所報案了，路口監視器應該有拍到這位客人，相信在人民保姆的幫忙之下，可以儘速破案」，她也呼籲：「拜託，請大家不要成為坐霸王車的壞蛋」，表示爸爸很尊重他的職業，保障乘客安全送到目的地，也請乘客如實付費。

Lulu透露，她之前就常跟爸爸說要小心，有網友就建議公布監視器畫面，對此，Lulu回應：「但我們還是抱持著這位客人還是有良知的心情。希望她知道她這樣是不對的」，還有人驚訝Lulu爸是開小黃，她則說：「我爸爸就是開計程車把我跟妹妹養大的啊！今天看到爸爸這樣被欺負才會很難過」。