大學分發入學今天放榜，中原大學創下招生「零缺額」的佳績，招生達成率100％，辦學績效超越許多國立大學，是高中學子升學的理想選擇。中原大學表示，能夠締造此佳績，再次證明中原大學對「全人教育」的堅持與落實，已經獲得社會各界肯定，是一所值得信賴的優質大學。

根據大學考試入學分發委員會公告之資料，全國招生缺額6464名，有29校有缺額，其中絕大多數為私立大學。而中原大學112學年度學士班所有招生管道名額共3066人，分發入學招生名額900，缺額0，招生達成率百分百。

中原大學校長李英明表示，中原大學從理工起家，至今已發展成擁有8個學院的綜合大學。2022年成立全國第一個「智慧運算與量子資訊學院」，攜手台灣富士通及台塑公司合力推動前瞻技術與跨域整合之量子科技研發。在培育半導體人才方面也努力不懈，結合半導體領先企業成立人才推動聯盟，下一步規劃成立「半導體產業學院」，誓言成為台灣半導體產業的「人力銀行」。

他也說，中原大學創校迄今邁入第68年，在台灣許多重要企業都有中原人擔任高階主管，依據遠見雜誌「2023企業最愛大學生」排名，中原大學名列全國第11，在「資訊科技業」為雇主認定最佳畢業生Top10，是唯一入榜的私立大學。中原大學學士班註冊率已連續3年締造100％佳績，就學穩定率連續兩年私校第一，112學年度註冊率依往例將於年底公布，可望再創佳績。