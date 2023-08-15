「台灣好媳婦」佩甄今（15日）出席TQF台灣優良食品中元普渡箱記者會。熱愛旅遊的她，今年已經出國7次，粗估花費數百萬元。她今驚喜透露11月將跟旅行社合作，化身「隨團達人」跟專業領隊及當地導遊，帶30多位旅客到歐洲旅遊，享受浪漫的聖誕市集，「因為領隊需要考證，所以我不是正式領隊，但如果之後有需求，我也願意去考試」。

黃子佼6月捲入＃MeToo事件，被數名女子指控在她們未成年時誘拐拍攝裸照，導致演藝事業全面停擺。佩甄坦言沒有傳訊息給黃子佼，「我在心裡默默關心，不然我怕給對方壓力，我會幫大家祈福，一切都會沒事的，希望大家都好」。

至於公關的煩惱，她也開玩笑給出建議：「我跟他們提議小禎（胡盈禎），她女扮男裝也蠻好看的，不要再侷限男女主持了，我們也可以主持的很好」，她也透露今年下半年將與小禎一起推出高爾夫球YT節目，介紹2人喜歡的運動。