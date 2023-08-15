看過 3D 電影，但你體驗過 4D 展覽嗎？新北市青年局將於 8/21 和 8/24 至台北 101 開課！邀請到全台首座 5K + 4K 沉浸式數位平台「双融域 AMBI SPACE ONE」舉辦數位科技講座，探討沉浸式平台運作原理，以及結合展覽、演唱會的全新風貌！講座後，民眾還可免費參加双融域於展出的「Steven Choi 沉浸式光影繪本特展」。講座完全免費、名額有限，報名從速！

新北青年局開課，帶領青年了解最新動態沉浸展演趨勢。(圖/新北市政府青年局提供)

双融域 AMBI SPACE ONE 位於台北 101 大樓，以最高設備規格打造展覽空間，包括 43 台最高一萬一千流明的投影設備、牆面 64 K 和 地面 24 K 的沉浸式投影空間，再配置了強大的伺服器運算能力和圖像擷取運算，以及 16 支全頻喇叭以及 4 支超低音喇叭。

透過投影、聲音、燈光技術，營造可讓觀影者完全沉浸的虛擬環境．過去不少國際知名展覽都因為絕佳觀影體驗而選擇了双融域，包括《絕美之島—縮時台灣映像誌》、《達文西光影藝術特展：走進大師的腦內》、《在樹與花之間—花艷・花宴》。」

此次的《Steven Choi 沉浸式光影繪本特展：從嘆息星河到小王子十周年紀念之旅》，是法國官方授權繪畫《小王子》首位華人插畫師 Steven Choi 首次來台展出，也是台灣第一個沉浸式兒童繪本展，展演中將還原繪本的經典情境，帶觀眾「走進」兒童繪本，開啟心中孩子般的無限想像及感受！

「沉浸式空間」展演，已成為現今最夯展演科技，新北青年局8月21日邀請「双融域 AMBI SPACE ONE」帶民眾了解運作技術。(圖/新北市政府青年局提供)

新北市青年局繼 7 月份的 AI 系列講座後，8 月除了延續 AI 課程，也推出了新媒體系列課程，包括沉浸式光影和演唱會的結合、XR 的科技創新。講座將一路延續到十一月，每場講席次有限，有興趣的青年朋友務必提早報名，把握探索未來科技的機會！

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