日前受困套索的錦屏黑熊今天野放。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

日前受困套索的錦屏黑熊今天野放。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

陳清波耆老率錦屏、龍泉、大埔等三個部落族人進行祈福儀式。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

1隻台灣黑熊今年4月在台東縣海端鄉錦屏林道受困套索，經族人通報、野灣照養後恢復良好，林業及自然保育署台東分署今天將牠野放重返山林，3小時便接收到頸圈發報器回傳訊號。

林業署台東分署長吳昌祐表示，特別的是，此次部落除了為黑熊祈福，野放前更3次主動組隊巡查野放地點，並架設自動相機執行後續的監測工作，創下台灣黑熊保育史上首度由部落共同協力野放的紀錄。

這隻台灣黑熊在救傷照養期間，由錦屏部落命名為Ligauwan(里高萬-錦屏部落地名) 並視為家人，是約莫3歲的雄性亞成熊，其右前肢雖因有部分壞死而局部截肢，但經照養已回復結實體態，目前體重約55公斤。野灣團隊透過行為觀察及專業評估，確定健康無虞及攀爬能力良好，可進行野放。

這次Ligauwan野放，除了部落領袖共同祈福，更令人感動的是，族人在野放前即先後3次主動組隊巡查野放林地環境，並架設紅外線相機協助後續監測，更以廣原社區發展協會名義共同申請加入台灣黑熊生態服務給付示範計畫，參與錦屏林道棲地巡護、協助移除非法獵具、於部落加強食物管理及人熊遭遇因應措施等宣導工作，也希望鼓勵更多在地居民共同參與台灣黑熊保育，守護黑熊棲地，建立人熊和諧共處的友善環境。

錦屏黑熊野放全體工作人員大合照。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東分署也透露，Ligauwan 野放後3小時，已接收到其所配戴衛星追蹤發報器回傳的第1次訊號，讓分署同仁、部落族人及監控團隊稍稍鬆一口氣。未來將持續透過衛星定位資訊，掌握Ligauwan的動向與移動軌跡，若是靠近部落周邊的電子圍籬警戒範圍，將視必要性進行相關警戒或驅離等因應措施，以確保人熊安全。