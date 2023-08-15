「全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議」南區會議，今明兩天在台南一中舉行。（台南一中提供／曹婷婷台南傳真）

112學年度高中校長會議南區會議今明兩天在台南一中登場，教育部長潘文忠主持開幕式，以「Team Education！讓教育走向世界！」為主軸，提供校長們最新教育政策方向，他說，期能透過講座、討論，引領學生增能，以面對未來世界的挑戰；此外，他也感謝疫情期間，各校排除困難推動新課綱，也讓大考順利進行。

潘文忠致詞時強調，立法院及各界關注友善校園，包含霸凌、性平等議題，需要大家一起共同努力做好，國教署也會提供更多協助與資源。他提到，新學年度起，私校最感頭痛的經費困窘問題，教育部也會盡力協助，希望讓教育更好。他也說，近年面對疫情來襲，但各項大學入學大考都順利完成，未因疫情中斷，新課綱推動也未受疫情挑戰影響，感謝各校努力克服並順利推動。

潘文忠表示，今年校長會議主題是「讓教育走向世界」，教育部精心策畫討論議題，透過講座、分享及討論，引領孩子如何面對世界挑戰、面對升學挑戰以及心理因應，若只是侷限考試，將難以面對這麼大的改變，因此希望透過校長會議，凝聚能量與目標，引領孩子能面對未來世界挑戰，

教育部表示，希望透過本次會議議題的增能，帶領學校因教學與學習型態的轉變讓師生有更優質教育方式，同時，藉由舉辦年度校長會議，與校長們雙向意見交流，能幫助學校；教育部將持續做學校後盾，全力協助校長克服各種挑戰。

今天邀請興大附中校長陳勇延分享「如何運用Chat GPT等AI工具改變課堂風景？」、竹南高中校長呂淑美分享「班班有網路生生用平板—中小學數位學習精進方案推動實例」、台中一中校長林龍諺分享「從高中本土語言教育實施談學校特色課程發展」等。