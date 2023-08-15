為了鼓勵新北市民眾及機關學校、鄰里社區綠美化環境，新北農業局今起至10月15日開放免費造林及綠美化苗木申請，只要符合持有新北市土地者，皆可申請，造林苗木配撥時間預計明年2月至4月，綠美化苗木配撥時間預計8月15日至10月31日止。

因應全球劇烈氣候變遷，新北市推動「新北山海造林計畫」，號召民間團體共同響應，減緩地球暖化、節能減碳，並友善、美化生活環境，每年種植4萬棵樹，復育500株珊瑚，由山到海增加藍綠碳匯。

為鼓勵民眾、團體響應植樹造林，農業局每年辦理免費造林及景觀苗木申請，造林苗木配撥迄今已21年，景觀苗木配撥也有11年。今年自今日起開始受理申請，只要持有新北市土地，有造林需求的民眾，備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申請免費苗木，配撥時間預計明年2月至4月。

造林地點位於一般平地或山坡地，可申請栽植杜英、楓香、青楓、山櫻花、茄苳、樟樹等有助於防砂固土的景觀樹種；沿海地區則可以申請栽植羅漢松、毛柿、水黃皮等具防風、耐鹽耐旱的樹種。

另外，新北市有2座景觀處自營苗圃「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」，每年培育25萬株，30餘種灌木提供環境綠美化使用，除香草植物、芳香萬壽菊等草花外，也有庭園常見灌木如桂花、杜鵑、七里香、紅竹、金露花，以及青楓、三角楓等喬木類樹苗，可供各機關學校、社區、里辦公室或企業單位申請綠化，每單位申請上限1000株。

新北市農業局表示，新北市積極推動「農業健康市／式」政策，透過山海造林計畫以陸域植樹、海域造林珊瑚復育、空域撒種，由山到海增加藍綠碳匯，讓新北市的森林覆蓋率達到76％，同時持續落實聯合國SDGs永續發展目標。